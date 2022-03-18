استقبل رئيس المجلس البلدي ‫أسامة العتيبي في مكتبه صباح أمس الأمين العام للمجلس بدر الرفاعي، والأمين العام المساعد جاسم الحبيب وذلك بمناسبة صدور مرسوم بتعيينه وبحضور الأمين العام المساعد لقطاع لشؤون المالية والإدارية عبدالمحسن ابا الخيل. ‏من جهة اخرى، كرم أسامة العتيبي في مكتبه أمس نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي، ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل جمعة بمناسبة تقاعدهما، بعد مسيرة حافله من العطاء والتفاني في العمل، ولما قدماه من خدمات طوال مسيرتهم في الجهاز التنفيذي في البلدية، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والأعضاء م.عبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان وأحمد هديان والأمين العام للمجلس بدر الرفاعي والأمين العام المساعد لقطاع المالية والإدارية عبدالمحسن أبا الخيل والأمين العام المساعد جاسم الحبيب.