وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد جاء كالتالي: فيما يخص صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الصحة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما آلية احتساب عدد أيام العمل للأطباء الحاصلين على مكافأة الصفوف الأمامية في ظل عدم تفعيل نظام البصمة لأثبات الحضور والانصراف؟



2 - هل تم منح إداريين ومديري إدارات مكافأة الصفوف الأمامية بمستوى شريحة الفئة الأولى (عالي الخطورة)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمسمياتهم الوظيفية ومراكز عملهم، وأسباب منحهم هذه الفئة.



وجاء في سؤال النائب أسامة الشاهين الذي وجهه إلى وزير الصحة د.خالد السعيد:



3 - ما المحاجر التي تم منحها مكافأة الصفوف الأمامية بالفئة الأولى (عالي الخطورة) والمحاجر التي تم منحها الفئة الأولى (متوسط الخطورة)؟ وهل تم منح العاملين في نفس المحجر المكافأة بالفئتين (عالي ومتوسط الخطورة)؟ وما أسباب الاختلاف بين الهيئات الطبية العاملين في نفس المحجر؟



4 - هل تم منح موظفين يعملون بذات المسميات الوظيفية وفي نفس مراكز العمل شرائح مختلفة من الفئة الأولى (عالي الخطورة، ومتوسط الخطورة)؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بأسباب ومبررات ذلك، وتحديد تلك المسميات والفئة المقررة لكل منهم.



5 - هل تم منح جميع أعضاء وأفراد الهيئة الطبية العاملين في مستشفى جابر مكافأة الصفوف الأمامية بمستوى شريحة الفئة الأولى (عالي الخطورة)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالأقسام الطبية والمسميات الوظيفية التي حصلت على هذه الفئة.



وما أسباب ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بالفئات التي حصلت عليها الأقسام الطبية والمسميات الوظيفية في مستشفى جابر، وأسباب ذلك.



6 - من أعضاء لجنة التظلمات من مكافأة الصفوف الأمامية، وما آلية التظلم بالوزارة من صرف هذه المكافأة؟