وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري نص على ما يلي:



تعد مهنة الإمامة والخطابة من أعظم المهن، والتي نص على فضلها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، إلا أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة اضمحلال دور الإمام والخطيب عدا عن عدم توفير الوزارة البيئة المناسبة لهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيان كامل عدد الخطباء والأئمة والمؤذنين المعينين والمكلفين والمتطوعين في الوزارة، وذلك وفقا لجدول يتضمن نوع الوظيفية/ معين ـ مكلف ـ متطوع ـ كويتي ـ غير كويتي.



2 ـ بيان كامل بعدد قرارات إيقاف الخطباء والأئمة والمؤذنين التي صدرت من الوزارة منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وذلك وفقا لجدول يتضمن السنة ـ عدد قرارات الإيقاف.



3 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع اللوائح والقرارات المنظمة لإجراءات ومسببات الإيقاف.



4 ـ بيان كامل بعدد الفروض الواجبة على الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين حضورها، وذلك وفقا لجدول يتضمن نوع الوظيفة/ خطيب ـ إمام ـ مؤذن/ معين ـ مكلف ـ متطوع.



5 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع القرارات واللوائح المنظمة للمرتبات والمكافآت والحوافز العينية والمالية للخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين.



6 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع القرارات واللوائح المنظمة لإجازات الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين.



7 ـ هل بحثت القطاعات المعنية في الوزارة فكرة الآذان الموحد المعمول به في بعض الدول الإسلامية والخليجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان النتائج التي توصلت إليها هذه القطاعات.