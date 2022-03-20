أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أو إدانة أوجينيو داريو مولينا لوبيز المعروف باسم «مولينا» وهو تاجر مخدرات دولي في غواتيمالا. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركي على موقعها الإلكتروني أن مولينا هو زعيم منظمة إجرامية عابرة للحدود التي يقع مقرها بشكل أساسي في منطقة لوس هيستاس في شمال غرب غواتيمالا على الحدود مع المكسيك.



وأشار البيان أن قيادة مولينا داخل لوس هيستاس معروفة جيدا لحكومتي الولايات المتحدة وغواتيمالا، ونعمل معا لتقديمه إلى العدالة.



وصدر ضد مولينا لائحة اتهام من وزارة العدل الأميركية.