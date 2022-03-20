ألغى الثنائي الملكي البريطاني ويليام وكيت، دوق ودوقة كامبريدج، زيارة مقررة كانا سيبدآنها في مستهل جولتهما في منطقة الكاريبي، بعدما أعرب السكان المحليون عن معارضتهم للرحلة الملكية إلى قريتهم الواقعة في بليز. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المقرر أن يقوم ويليام وكيت بجولة في مزرعة كاكاو خلال أول يوم من رحلتهما اليوم الأحد، ولكن تم حذف هذه المحطة من جدولهما من جانب المكتب الخاص بهما الجمعة. وبحسب التقارير، جرى تنظيم مظاهرة، الجمعة، احتجاجا على الزيارة الملكية لمزرعة الكاكاو الواقعة في قرية إنديان كريك عند سفوح جبال المايا.



وتستمر جولة الثنائي ثمانية أيام وتأخذهما إلى بليز وجاميكا وجزر البهاما احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة.



وتردد أن المعارضة للزيارة الملكية هي نتيجة لخلاف بين سكان مقاطعة توليدو ومنظمة فلورا أند فونا الدولية الخيرية وراعيها الأمير ويليام.



وتسبب موقع هبوط مروحية الثنائي الملكي في مشاكل أخرى، حيث زعم السكان أنه لم يتم استشارتهم بشأن الموقع وهو ملعب كرة قدم محلي.