زار وفد من جمعية المحامين الكويتية لجنة التعريف بالإسلام في مقرها الرئيسي بمسجد الملا صالح، ورحب مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر بالوفد الزائر الذي ضم نائبة رئيس الجمعية حنان العنزي، وعضويها المحاميين عمر الشريكة وجراح التويجري، حيث تم خلال اللقاء استعراض فكرة طرح مشروع بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية والثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للمهتدين الجدد. وأعرب البدر عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين اللجنة والجمعية، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات، بما يخدم الجاليات المسلمة وفئة المهتدين الجدد في الكويت.