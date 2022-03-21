الدوحة - فريد عبدالباقي



أنهى الوفد الخليجي المكلف بالتفتيش على المدينة الرياضية في مدينة البصرة العراقية، زيارته بعد أن أجرى جولة تفقدية شملت الملاعب الخاصة بـ «خليجي 25»، إلى جانب المستشفيات المعتمــــدة والفنـــادق المخصصة للمنتخبات وكبار الشخصيات واللجان التنظيمية والإعلاميين والجماهير. وأوضح الاتحاد العراقي للعبة في بيان رسمي، اطلعت عليه «الأنباء»، أن اللجنة التفقدية الخليجية خرجت بانطباع إيجابي بشأن جاهزيتها لاستضافة النسخة المقبلة للبطولة.



وكان وفد خليجي برئاسة الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، ويضم أعضاء من الكويت والبحرين واليمن قد وصل إلى البصرة الجمعة الماضي، إذ أكد الرميحي أن هناك تقدما ملحوظا وواضحا في منشآت مدينة البصرة ولكن تحتاج إلى عمل أكثر خلال الأشهر القادمة قبل إقامة البطولة لإكمال الملاحظات التي سجلها الوفد الهندسي واللوجستي، مضيفا أن هذه الزيارة تعتبر روتينية وهي الثالثة وستكون هناك زيارات روتينية للمنشآت الرياضية وتجهيزاتها لبطولة «خليجي 25».



وأشار الرميحي الى أن القرار النهائي بشأن حسم هوية مستضيف «خليجي 25»، سيكون قبل 30 يونيو المقبل، متمنيا أن يحتضن العراق البطولة لأن الشارع العراقي محتاج إليها، وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني دعمه الكامل لاستضافة العراق «خليجي 25».