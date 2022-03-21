أعلنت مديرة الأكاديمية الرياضية للشركة الكويتية للاستثمار إيمان الفيلكاوي اجتياز 12 لاعبا الاختيارات الفنية والنظرية بنجاح في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى اكتمال عقد الأكاديمية بوصول عدد اللاعبين إلى 50 لاعبا اجتازوا الاختبارات بنجاح وانطبقت عليهم الشروط التي وضعتها الشركة الكويتية للاستثمار. وقالت في بيان صحافي: «انطلقت فعاليات الأكاديمية، بعد التنسيق بين القائمين عليها مع أولياء الأمور فيما يخص السياسة المتبعة، ومن بينها وضع برنامج غذائي صحي تحت إشراف متخصصين في التغذية تعاقدت مع الشركة»، لافتة إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تكثيف التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف الطاقم الفني الذي يضم أكثر من 5 مدربين مؤهلين، ومن ثم إقامة عدد من المباريات الودية مع الأكاديميات الأخرى من أجل صقل مواهب ومهارات اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل باهر.



وأوضحت ان التدريبات تقام على ملعب مركز شباب الفيحاء، إلى جانب إقامتها على عدد من شواطئ الكويت من أجل الارتقاء بمعدل اللياقة البدنية إلى جانب الترفيه عن اللاعبين، مضيفة ان هناك برنامجا خاصا تم وضعه للاعبي الأكاديمية خلال رمضان تتمثل في المشاركة في بعض البطولات الرمضانية لنفس المرحلة السنية، إلى جانب إقامة مباريات ودية تجمعهم بأولياء الأمور.



وأشارت الفيلكاوي إلى أن هناك خطة تتمثل في المشاركة في عدد من البطولات التي تقام خارج الكويت للمرحلة العمرية نفسها، إلى جانب الاتفاق مع مسؤولي بعض الأندية الأجنبية لإقامة مباريات ودية داخل البلاد، الهدف منها توفير الاحتكاك اللازم للاعبين مع مدارس كروية مختلفة.