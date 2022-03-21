فاز رئيس الاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، وذلك بتزكية أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ.



جاء على هامش فعاليات «البطولة العربية الأولى للتصوير تحت الماء» المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 16-20 الجاري بمشاركة كل من الكويت ومصر والجزائر والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب وليبيا، حيث عقد أول اجتماع للمجلس الجديد لمناقشة كل ما يخص البلاد العربية لرياضات الغوص ومواعيد وأماكن اقامة بطولات الفترة المقبلة.



إلى ذلك، أحرز لاعب المنتخب الكويتي للتصوير تحت الماء حسين القلاف المركز الأول في البطولة العربية للتصوير تحت الماء التي تقام منافساتها في شرم الشيخ، كما أحرز اللاعب زيد الناصر المركز الثالث في ذات المسابقة ليتوجا جهود الاتحاد والنادي الكويتي للغوص تحت الماء بعد الاستعداد المميز طوال الفترة الماضية.