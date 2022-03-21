أصبح «الملك» ليبرون جيمس ثاني أفضل هداف في تاريخ الموسم المنتظم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متجاوزا رقم كارل مالون، خلال المباراة التي خسرها فريقه لوس أنجيليس ليكرز 127-119 ضد مضيفه واشنطن ويزاردز السبت.



بدأ ليبرون (37 عاما) المباراة وهو بحاجة الى 20 نقطة ليكسر الرقم المسجل باسم مالون (928 36 نقطة)، لينجح في تحقيق هذا الإنجاز بعد أن أنهى المباراة مع 38 نقطة رافعا رصيده الى 947 36، وقال جيمس بعد المباراة «بمجرد أن أكون جزءا من هذا الدوري طوال هذه السنوات العديدة، أن أكون مع هؤلاء المسجلين الكبار في تاريخ اللعبة، هؤلاء الذين شاهدتهم أو درست وقرأت عنهم وألهموني، فإن هذا يجعلني غير قادر على إيجاد الكلمات».



وبات ليبرون متخلفا الآن فقط عن كريم عبدالجبار حامل الرقم القياسي مع 387 38 نقطة.



رغم هذه الليلة الرائعة على الصعيد الفردي لليبرون، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ ليكرز من الخسارة الـ 41 هذا الموسم مقابل 30 فوزا.



وفي مينيسوتا، واصل كارل- أنتوني تاونز مهاراته التهديفية وسجل 25 نقطة ليقود تيمبروولفز للفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب المنقوص من عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 138-119.



في تشارلوت، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 37 نقطة لم تمنع دالاس مافريكس من السقوط ضد هورنتس 129-108.