جائحة «كوفيد - 19» كشفت كل أنواع الأنانيات القُطرية والمخاوف المتبادلة وسياسات العزل والإغلاق لدرجة شهدنا فيها كل الممارسات التي تنطوي على الاستئثار وقرصنة اللقاحات

الاحتلال الغاصب الذي يقوم به النظام الصهيوني وفلسطين هي جرح مفتوح وتقويض للسلم الدولي

أهمية ملف التغير المناخي تكمن في عالميته وخطورته وما ينطوي عليه من تهديد شامل لكل البشر

سامح عبدالحفيظ



قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن تعاطي دول العالم مع الملفات الكبيرة عبر محطات عدة كشف هشاشة الترتيبات العالمية، لافتا إلى أن معضلة العالم تكمن في عدم تحركه إلا بعد وقوع الكارثة أو المصيبة.



وذكر الغانم أن التغير المناخي والاحتباس الحراري يعد قضية عالمية عابرة للقارات وغير محصورة في إقليم أو منطقة معينة من العالم، مبينا أنها نموذج للقضايا والأولويات التي يجب أن يتعاطى معها العالم بأسره.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الغانم أمام الجمعية العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 المنعقد حاليا في إندونيسيا تحت عنوان «حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ».



وقال الغانم في مستهل كلمته «شكراً على اختيار ملف التغير المناخي والاحتباس الحراري، موضوعا للمناقشة العامة لهذه الدورة».



وأضاف الغانم «إن أهمية هذا الاختيار، لا تكمن في حيثيات الملف ذاته، بقدر ما تمثله من نموذج للقضايا والأولويات التي يجب أن يتعاطى معها العالم بأسره».



وأوضح الغانم «عندما أقول نموذجاً، فأنا أعني تلك المواصفات التي تنطوي عليها تلك القضية وأهم تلك المواصفات هي عالمية القضية، أي كونها قضية جامعة عابرة للقارات، وغير محصورة في إقليم أو منطقة ما من العالم».



وأشار الغانم «نحن هنا لا نتحدث عن ملف الفقر أو المجاعات أو التصحر أو حقوق المرأة السياسية مثلا، كقضايا حصرية بمناطق وأقاليم ما، بل نتحدث عن قضية تلقي بظلالها وتهديداتها ومآلاتها على كل العالم، العالم بأسره».



واستطرد الغانم قائلا: «لن أحتاج عندما أقول عالمية، لأن أذكّر بملف جائحة كوفيد-19، الذي كشف هشاشة العالم وتشظيه، وكشف فيما كشف، خاصة في الأيام الأولى، كل أنواع الأنانيات القطرية، والمخاوف المتبادلة، وسياسات العزل والإغلاق، لدرجة شهدنا فيها كل الممارسات التي تنطوي على الاستئثار وقرصنة اللقاحات وصفقات تحت الطاولة، لتأمين الحماية والوقاية، وبشكل هستيري وينطوي على كل النزعات التي اتسمت بالتشكك والأنانية وانعدام كل التضامنات الإنسانية».



وأكد الغانم «نحن أمام معضلة دائمة، خاصة عندما نتعاطى مع قضايا كالتغير المناخي، وهي أن الإنسان لا يتحرك إلا إذا وقعت الكارثة». وذكر الغانم «كان العالم يظن أن الترتيبات العالمية التي تمت بعد الحرب الكونية الثانية، وصدرت من الأمم المتحدة ومنظمات عالمية ملحقة واتفاقيات ومعاهدات حقوقية ذات صبغة إلزامية قانونيا وأخلاقيا، كان يظن أنها ساهمت في إشعار العالم بأن حربا عالمية ثالثة لن تقع، وأن هذا الأمر هو خط أحمر لن يسمح العالم به.. لكننا كنا نفشل دوما».



وأوضح الغانم «لقد كانت الحرب الباردة، وحروب الوكالة في كل مناطق العالم، شاهدا على أن الخطر ماثل دائما، فمن الحرب الكورية وفيتنام وخليج الخنازير وربيع براغ وأفغانستان وأنغولا وغيرها، والعالم يشهد تلك الحروب التي جميعها كان يمكن تفاديها».



ولفت الغانم «نحن الآن وبعد 77 عاما من انتهاء الحرب الكونية الثانية، نشهد مواجهة عسكرية مؤسفة بين روسيا وأوكرانيا ونسمع مرة أخرى كلمات مثل (نووية) و(كيميائية) و(حرب عالمية ثالثة)، وهي كلمات يفترض أنها أصبحت جزءا من التاريخ، لا تستخدم إلا على سبيل الردع والتهديد».



وبين الغانم «إن ما يحدث دليل آخر على هشاشة الترتيبات العالمية، ودافع قوي على ضرورة أن ينتبه العالم إلى خطورة ممارسات الإنسان الذي يدعي التحضر والتمدن وحصانته من التهور واللعب بالنار».



وجدد الغانم تأكيده على أن أهمية ملف التغير المناخي تكمن في عالميته وخطورته وما ينطوي عليه من تهديد شامل لكل البشر، باختلاف أقاليمهم وأديانهم وأعراقهم، مشيرا إلى أن الأهمية الأخرى تكمن في أن الإنسان لا يريد أن يتحرك إلا بعد أن تقع المصيبة والكارثة، وحينها يكون الوقت قد تأخر.



وأوضح الغانم «لأن العالم صغير جدا، فليست هناك قضية إقليمية أو حصرية، فإن مجاعة في قلب إفريقيا هي تهديد لشمال أوروبا وأميركا وشرق آسيا ولو بعد حين، وأزمة اقتصادية في أقصى الشرق هي أزمة لكل أسواق العالم، ووباء في أميركا اللاتينية هو تهديد للصحة العامة في العالم القديم».



وأضاف الغانم «تماما مثلما احتلال غاصب وممارسات غير إنسانية، كتلك التي يقوم بها نظام كالنظام الصهيوني في فلسطين هي جرح مفتوح وتقويض للسلم والأمن الدوليين في كل قارات العالم».



وأكد الغانم أن لا أحد محصنا في هذا العالم، ولا أحد بمنأى عن أي كارثة، وإن بدت إقليمية أو مناطقية.



وقال الغانم «كنا في السنوات السابقة نتحدث عن الإرهاب، وكنت أقول في مثل هذه المؤتمرات أن لا أحد بمنأى عن الإرهاب، وإن انفجارا في بغداد والقاهرة وكابول سيسمع دويه في بروكسل وباريس ولندن، لم يكن ذلك تهديدا، بل تحذير وتذكير بصغر هذا العالم وترابطه في عصر التواصل والتكنولوجيا».



وفي ختام كلمته، ذكر الغانم «أمام كل القضايا التي نناقشها، هناك قاسم مشترك وهو أن علينا العمل الآن، اليوم وليس غدا، عاجلا لا آجل».

يعزي نظيره الصيني بضحايا حادث تحطم طائرة ركاب

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس ببرقية إلى رئيس البرلمان الصيني لي زانشو، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث تحطم طائرة لنقل الركاب في مدينة (ووتشو) جنوب غرب الصين، والذي أودى بحياة من كان على متنها.

.. ويهنئ نظيريه في ناميبيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس الأمة في جمهورية ناميبيا بيتر كاتيافيفي ورئيس مجلس الدولة لوكاس سينيمبو موها، وذلك بمنـاسـبـة الـعيد الوطني لبلدهما.