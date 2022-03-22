شارك أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.حمد المطر أمس في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة، واجتماع لجنة تعزيز العلاقات بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي وبرلمانات دول أميركا اللاتينية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 المنعقد حاليا في جمهورية إندونيسيا.



وقال المطر في تصريح صحافي عقب الاجتماعين، إن قضية التعليم كانت محور اجتماع لجنة التنمية المستدامة التي ناقشت مشروع القرار المتعلق بتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم.



وذكر المطر أنه تم خلال اجتماع اللجنة بحث ومناقشة التعديلات المقدمة من معظم الدول المشاركة بما فيها الكويت، مشيرا إلى أن التعديلات تصل إلى ما يقارب 36 تعديلا.



ولفت المطر إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة الكويتي ستتبنى التقرير بعد اعتماده من قبل مكتب لجنة التنمية المستدامة، مبينا أن الكويت تشارك في هذه اللجنة ضمن 18 دولة من أصل 122 دولة.



وأوضح المطر أنه بعد إرسال نسخة من تقرير لجنة التنمية المستدامة إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة سيتم بحث ومناقشة ذلك وتقديم تقرير للمجلس بشأنه، ومن ثم إحالته إلى الحكومة ووزارة التربية، مضيفا «العالم في الوقت الحالي متجه إلى بوصلة التنسيق بين الأعمال البرلمانية والأعمال والأنشطة والبرامج الحكومية».



وحول اجتماع لجنة تعزيز العلاقات بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي وبرلمانات دول أميركا اللاتينية قال المطر إن الاجتماع كان تنسيقيا وانتهى إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البرلمانات الخليجية وبرلمانات المجموعة اللاتينية.



وشدد المطر على ضرورة التفاعل والتنسيق البرلماني بين الجانب الكويتي واللاتيني للاستفادة من أصوات البرلمانات اللاتينية في التعديلات خصوصا فيما يتعلق بالبنود الطارئة التي تشمل قضايا إقليمية ومحلية، أو دولية فنية، مضيفا «هناك ضرورة للتنسيق معهم في هذا الشأن». وأشار المطر إلى أن كلمات رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي الذي يعقد تحت عنوان «حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ» تعبر عن اهتمام تلك الدول وشعوبها وبرلماناتها تجاه هذا الملف وتعكس أهمية ودور الجميع في التنسيق حيال القضايا التي تخص الكوكب. وأشار المطر إلى أهمية الحوارات والنقاشات والموضوعات التي يتناولها المؤتمر لاسيما في ظل وجود خبراء وممثلي دول متطورة ومهتمة بالتعليم والبيئة والقضايا الرئيسة، داعيا الى الاستفادة منها في التشريع المحلي وفي التنسيق مع الحكومة.



وفي ختام تصريحه ثمن المطر المشاركة الكويتية قائلا إن «إشادة جميع الدول المشاركة بالتنسيق والترتيب والأوراق والتقارير للوفد الكويتي تمثل صورة الدولة ولا تمثل أشخاصا»، مبينا أن نشاط أعضاء الشعبة البرلمانية والجهد الذي يقومون به موضع فخر لكل الكويتيين.