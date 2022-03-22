تستعد بريطانيا لأكبر موجة حر في العام حتى الآن، حيث اجتاحت موجة حر غريبة من الهواء الساخن من القطب الشمالي باتجاه المملكة المتحدة.



وذكرت صحيفة «إكسبريس» أن الرياح الدافئة ستجتاح السواحل الغربية لبريطانيا يقودها «ضغط منخفض قوي» يمتد بين كندا وجرينلاند ويجرف الهواء الدافئ بين المحيط الأطلسي والقطب الشمالي.



وأضافت أن الرياح ستهب ضد منطقة ضخمة من الضغط المرتفع تمتد من شمال أوروبا إلى سيبيريا، وقد خلق هذا ممرا للرياح من التيارات الهوائية الدافئة، وهو جزء الضغط القوي الذي يدفع درجات الحرارة في القطب الشمالي حوالي 30 درجة مئوية أعلى من المعتاد.