تحطمت طائرة ركاب في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين بعد ظهر أمس، حسبما ذكرت دائرة إدارة الطوارئ بالمنطقة.



وكانت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 737» تابعة لشركة طيران شرق الصين، قد أقلعت من مدينة كونمينغ متجهة إلى مدينة قوانغتشو في منطقة جبلية، ما تسبب في اندلاع حريق جبلي، وفقا لما ذكرته الدائرة.



وقالت إدارة الطيران المدني الصينية، على موقعها على الإنترنت، إن 132 شخصا كانوا على متن الرحلة MU5735، وهم عبارة عن 123 راكبا وطاقم مكون من تسعة أفراد، مضيفة أنها بادرت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ وأرسلت فريق عمل إلى موقع الحادث.



وقال تشن جيه، المسؤول بدائرة إدارة الطوارئ بالمنطقة، إنه تم إخماد الحريق مع استمرار عملية الإنقاذ.



وقالت إدارة الإطفاء بالمنطقة ان فرقة إطفاء ووتشو أرسلت 117 من رجال الإطفاء و23 عربة إطفاء إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم إرسال 538 رجل إطفاء آخرين من أجزاء أخرى من قوانغشي للانضمام إلى جهود الإنقاذ.