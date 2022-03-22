عبدالله قنيص



أكد مصدر أمني لـ«الأنباء» ان الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الكويت وجمهورية مصر العربية تسمح بتبادل المجرمين بين البلدين مستندا إلى المتهم في قضايا النصب والذي تم تسليمه الى الكويت قبل 3 أعوام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بعد إجراءات قانونية نهائية وثبوت ارتكاب المتهم للجريمة بموجب أحكام قضائية نهائية.



جاء ذلك على خلفية إقدام وافد مصري من مواليد 1976 على قتل زوجته الفلبينية خنقا والمغادرة الى موطنه مساء الأحد بصحبة ابنه 16 عاما وابنته 17 عاما، فيما ترددت معلومات عن ترك الوافد لابنه الثالث داخل حضانة.



وعن تفاصيل القضية، قال المصدر إن وافدا يعمل حارسا أبلغ عمليات الداخلية بأنه تلقى رسالة صوتية من أحد السكان هو وافد مصري قال فيها ان زوجته داخل الشقة جثة هامدة وعليه إخطار الشرطة.



وأضاف بمجرد تلقي عمليات الداخلية بلاغ الحارس انتقلت قوة من أمن الأحمدي برفقة مدير مباحث الأحمدي العقيد عمر الرشيد، حيث تم العثور على جثة الوافدة «فلبينية» وهي متوفاة وهناك آثار خنق على الرقبة ليتم إخطار الأدلة الجنائية بهدف الوقوف على سبب الوفاة بشكل دقيق.



وأوضحت الداخلية في بيان أن قطاع الأمن الجنائي بدأ التحقيق بملابسات القضية فيما لم يعرف أسباب الخلاف الذي أدى إلى ارتكاب الوافد لجريمته، إلا ان سكان البناية قالوا ان العلاقة بين الوافد وزوجته كانت طيبة وانهم لم يسمعوا صوت شجار.



ورجح المصدر أن يكون الوافد ترك أحد أبنائه في البلاد حتى لا يتم الاشتباه في سفره برفقة جميع أبنائه فيتم توقيفه ومن ثم منع سفره.