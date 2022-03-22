أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الولايات المتحدة الأميركية تصر على نهجها العدائي وسياساتها التخريبية تجاه سورية من خلال استخدامها جميع أدوات الحرب ضدها مشددا على أن الشعب السوري الذي صمد أمام آلة الحرب الضخمة لن يسمح لأي كان بفرض أي شروط أو إملاءات عليه.



وقال صباغ في بيان امس بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، «إن البيان الذي أصدرته المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد في الـ15 من مارس الجاري ليس إلا تكرارا لما دأب عليه مسؤولو الإدارات الأميركية المتعاقبة خلال السنوات الـ11 الماضية قاسمه المشترك انفصال عن الواقع وتوصيف خاطئ للأحداث وتقديم لمعلومات مفبركة بهدف تضليل الرأي العام» موضحا أنه منذ 11 عاما وحتى الآن تصر واشنطن على نهجها العدائي وسياساتها التخريبية تجاه سورية من خلال استخدامها جميع أدوات الحرب ضدها بدءا من حملات التحريض والتضليل والكذب إلى الاستثمار بالتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وصولا إلى الاحتلال المباشر وفرض الإجراءات القسرية.