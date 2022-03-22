بيروت - خلدون قواص



رأى وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري ان لبنان ليس على ما يرام، والمرحلة دقيقة وصعبة على جميع الصعد. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: نحن نسعى بقدر المستطاع أن نتعاون جميعا ونتكاتف، حتى نخرج مما نحن فيه من أزمات، وعن ضرورة التخفيف من الخطابات المتشنجة قدر المستطاع، من دون قمع الحريات مطلقا، فحرية التعبير صفة صبغت تاريخ لبنان الإعلامي والديموقراطي، والمجال مفتوح للتنافس الديموقراطي خدمة للمصلحة العامة، وكلي أمل في اجتياز هذه المرحلة بسلام.



ودعا إلى الالتزام بميثاق الشرف الذي اتفق عليه أهل الإعلام، وأن تكون الأخلاق السمة البارزة في كل ما يبثون وينشرون، بالأخلاق، لأن المصلحة العامة تقتضي أن ينقضي الشهران المتبقيان على الانتخابات بخير وسلام.



وعن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال: نحن نعيش في لبنان، وليس هناك ما يشير إلى تأجيلها، والمشكلة تكمن في التصاريح التي تصدر من هنا وهناك، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليوهموا الناس أن ما يحصل هو لتأجيل الانتخابات، حاليا ليس هناك سبب جدي يجعلنا نفكر أنها ستلغى أو ستؤجل، وقصة المصارف لن تكون مدخلا إلى ذلك، فإن الحوار الدائر في مجلس الوزراء هو لإيجاد الحلول المناسبة للمصارف، ونحن ننتظر أن تثمر هذه الحلول.