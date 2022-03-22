قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الإدارة وقعت بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة الفرنسي لتطوير جودة العمل الفني والارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة واستقطاب أفضل الخبرات الفنية وتعزيز كل الأدوار المنوطة بها.



وأضاف المستشار المسعد، في بيان صحافي، ان البروتوكول يشتمل على جوانب تبادل المعلومات والوثائق المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك ‏والمتعلقة بالقانون العام والفقه الإداري وتنظيم الدراسات بين المختصين من المؤسستين وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل.



وأشار إلى قيام إدارة الفتوى والتشريع في الفترة الأخيرة بعقد عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات المحلية كمركز الكويت للتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت وكذلك اتفاقات دولية مع عدد من المكاتب الدولية المتخصصة.



وأوضح أن الإدارة بصدد التوقيع على اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه بأن يكون هذا البروتوكول بداية لتعاون مثمر ووثيق بين المؤسسات الراسخة في البلدين، وذلك سعيا إلى تحقيق الإنجاز المأمول للإدارة بما يحقق ثقافة العمل القانوني، نظرا لتشابه مهام «الفتوى والتشريع» ومجلس الدولة الفرنسي.



حضر حفل التوقيع من الجانب الكويتي بالاضافة الى المستشار المسعد وكيل الإدارة المسؤول عن العلاقات الخارجية المستشار سعود القملاس ووكيلة الإدارة المعنية بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي المستشارة هدى الصوان ومسؤولة التدريب بالإدارة المستشارة نورة الروضان، ومن الجانب الفرنسي كل من رئيس إدارة التعاون الدولي في مجلس الدولة الفرنسي المستشار ايف جونا وملحق التعاون الاقليمي في مجال العدل إميلي ديزورميار ومستشار التعاون والعمل الثقافي بونوا كاتالا وملحق التعاون في السفارة الفرنسية لدى الكويت د.كريستال شاجيس.