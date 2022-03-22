في إطار جهودها التعليمية والترفيهية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، اقامت جمعية المنابر القرآنية رحلة ربيعية ترفيهية الى مزرعة البحيرة بمنطقة العبدلي لفئة الصم والبكم والمكفوفين المشاركين في الحلقات القرآنية بالجمعية بمشروع ( مواهب القلوب ) تحت إشراف ‏مها الحمدان منسق عام المشروع ، بالإضافة إلى معلمي الحلقات .

وقد أعد الفريق المشرف على الرحلة برنامجا ترفيهيا مميزا لأكثر من سبعين مشاركا من المكفوفين والصم والبكم وذويهم حيث تمت مشاركة الحضور في جولة سياحية تعليمية وشاركوا فقرة قطف الفراولة وتعرفوا على كل معالم المزرعة وزاروا المشاتل وحديقة الحيوان المصغرة واستمعوا إلى كلمة صاحب المزرعة ‏عبد الرحمن العوضي الذي رحب بالحضور وشرح لهم اهمية تحقيق الاهداف وجعل هدف حفظ القرآن الكريم اولها والاصرار على تحقيق هذه الاهداف بالإضافة إلى توزيع الورود على المشاركين باسم الجمعية .

وقد عبر الحضور من الصم والبكم والمكفوفين عن سعادتهم الغامرة بمثل هذه الأنشطة التي تسري عن قلوبهم وتخرجهم عن إطار المألوف في برنامجهم اليومي على اعتبار أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشكر الحضور جمعية المنابر القرآنية على مبادرتها الكريمة وتمنوا المزيد ‏من مثل هذه الأنشطة والفعاليات الجميلة .

وفي نهاية اليوم تم تكريم جميع الحضور كما تم تكريم راعي المزرعة بدرع تذكارية واخذوا الصور التذكارية الجماعية.