القاهرة. ناهد إمام

استقبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية في جمهورية مصر العربية، بمكتبه في القاهرة، أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران، ورئيس تحرير” الخليج” الكويتية بمناسبة زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء العلاقات المصرية الكويتية التاريخية الراسخة، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء تقدم بهبهاني بالشكر لمعالي وزير المالية على حفاوة الاستقبال، متمنيا لمعاليه دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.

ومن جانبها استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمكتبها في القاهرة، أحمد اسماعيل بهبهاني فى إطار زيارته إلى مصر .

تناول اللقاء العلاقات المصرية الكويتية الراسخة وما تتميز به من تفاهم واتفاق لمعظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد تقدم بهبهاني بالشكر لمعالي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على حفاوة الاستقبال، متمنيا لمعاليها دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار.