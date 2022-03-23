عقدت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) اجتماعا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث مختلف المجالات ذات العلاقة بين الجهتين، حيث حضر اللقاء من جانب غرفة التجارة رئيس مجلس الإدارة محمد الصقر، والمدير العام رباح الرباح، والمستشار القانوني د.بلال الصنديد، ومن جانب شركة ضمان رئيس مجلس الإدارة مطلق الصانع، والرئيس التنفيذي ثامر عرب. وتناول الاجتماع أهمية القطاع الصحي بالكويت وتوضيح دور شركة ضمان في توفير الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين من العاملين بالقطاع الخاص من مختلف مؤسسات القطاع التي تنضوي تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك الدور الفاعل للغرفة في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية بما يسهم في تحقيق خطة التنمية «كويت جديدة 2035».



وخلال اللقاء، قال محمد الصقر إن القطاع الخاص بما يحتويه من شركات ومؤسسات تجارية وصناعية مختلفة، يعتبر مساهما رئيسيا في الاقتصاد الكويتي والعديد من القطاعات التنموية، مؤكدا أهمية القطاع الخاص في التنمية الشاملة بالكويت، وتعزيز الاقتصاد ودعم الجهود الحكومية بشكل عام، وتحديدا في القطاع الصحي، مشيدا بدور شركة ضمان المتوقع في إتاحة فرص وظيفية للكويتيين في قطاع جديد للرعاية الصحية ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل وتخفيف الأعباء على الجهات الحكومية.



من جانبه، قال مطلق الصانع إن شركة ضمان ستلعب دورا كبيرا في التنويع الاقتصادي والريادة في الرعاية الصحية كونها أول اكتتاب عام لمؤسسة رعاية صحية في الكويت والذي سيتم بعد انطلاق مرحلة التشغيل واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتابع: «إضافة إلى كونها أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، إضافة إلى كون شركة ضمان أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) لرفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت عبر الوقاية والتوعية المجتمعية».



وأشاد الصانع بالدور المهم الذي تؤديه غرفة تجارة وصناعة الكويت في تنمية الاقتصاد الكويتي ودعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن شركة ضمان تدعم شركات القطاع الخاص في الكويت عبر تقديم الضمان الصحي المتكامل لعدد مليونين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من حملة إقامة مادة 18 وعائلاتهم من خلال منظومة من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والعديد من التخصصات والخدمات المساندة.