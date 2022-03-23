أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد عن خالص تقديره لجهود وزارتي الشؤون والخارجية لتفاعلها مع النجاة الخيرية وكافة المبرات والجمعيات الخيرية في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى مستحقيها في المجتمعات الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، مثمنا في الوقت ذاته جهود كل من الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو، وكافة المسؤولين عامة، وكذلك جهود البعثات الديبلوماسية في الخارج بكافة الدول على سرعة تيسير الإجراءات لإيصال هذه المساعدات.



وأوضح د.رشيد الحمد في تصريحه أن الكويت أميرا وحكومة وشعبا دائما ما تفزع للعمل الخيري والإنساني، مشيرا الى أن الكويت استحقت أن تكون مركزا عالميا للعمل الإنساني منذ عام 2014، وقد جبل الكويتيون على فعل الخير منذ الرعيل الأول وامتدت أياديهم البيضاء إلى مساعدة المنكوبين والمتضررين والمحتاجين إلى جميع أرجاء العالم.



ودعا الحمد أهل الكويت إلى مواصلة مسيرتهم الخيرية والإنسانية، مثمنا جهود أبناء الكويت واستجابتهم السريعة وقت الظروف الصعبة التي تعيشها المجتمعات سواء الفقيرة منها، أو المهجرة، أو المنكوبة نتيجة الكوارث الطبيعية.