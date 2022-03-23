يجدد بنك وربة من شراكته مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال حملة «ماچلة رمضان» حيث سيقوم الفريق التطوعي من قبل بنك وربة بالتعاون مع فريق البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتوزيع السلة الرمضانية الغذائية على المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف مناطق ومحافظات الكويت.



وتندرج هذه الحملة ضمن برنامج بنك وربة الرائد في المسؤولية الاجتماعية لا سيما خلال شهر رمضان الفضيل حيث يحرص على تعزيز أسمى معاني الإخاء والبذل والعطاء بين كافة شرائح المجتمع عبر التواجد معهم والمساهمة في توزيع المستلزمات الرمضانية.



وقال المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري «لقد كان التعاون السابق مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة بمنزلة تجربة مجزية لجميع الأطراف على الصعيد الروحاني والإنساني حيث تمكن فريق بنك وربة التطوعي من توزيع السلة الرمضانية التي استهدفت مناطق مختلفة في الكويت، آملين أن يفوق التعاون لهذه السنة وأن نغطي أماكن أكثر في الكويت».



وأضاف المطيري أن فريق بنك وربة التطوعي بالتعاون مع فريق البنك الكويتي للطعام والإغاثة سوف يتولى خلال الشهر الفضيل، تطبيق العديد من الحملات والفعاليات الاجتماعية المستوحاة من معانيه السامية والتي تتضمن أنشطة ومساهمات إنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام أولا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو الى الرأفة ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان، كما تعكس رسالته الاجتماعية، الإنسانية، والخيرية وذلك في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه لجميع مبادرات العمل التطوعي والخيري.



وحول هذه الشراكة لحملة «ماﭽلة»، صرح مشعل عبدالله الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الكويتي للطعام والإغاثة قائلا إن مشروع «ماﭽلة رمضان السلة الرمضانية» من أهم المشاريع في شهر رمضان المبارك، التي ينفذها البنك، مشيرا الى أن البنك الكويتي للطعام والإغاثة حدد الأماكن والمناطق التي بها العدد الأكبر من المحتاجين والمتعففين على مستوى المناطق والمحافظات التي سيتم التوزيع فيها».



يجدر بالذكر أن بنك وربة أطلق خدمة التبرع بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتحويل النقاط الخاصة في تطبيق Fayez لرياضة المشي والمسابقات التي يحصل عليها مستخدمو التطبيق وذلك للمساهمة في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت.