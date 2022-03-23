محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية عبدالله الشمري أن الجمعية العمومية عقدت مساء أول من أمس، وتم اعتماد التقريرين المالي والإداري، حيث تمت المناقشة والمصادقة عليهما بحيث تكون نسبة الأرباح المعتمدة والتي سيتم توزيعها على المساهمين 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، إضافة إلى اعتماد تعيين مكتب الدولي لتدقيق الحسابات مراقب الحسابات للجمعية. وأشار إلى أن مجلس الإدارة أخذ عهدا بأن يضع الجمعية في مصاف الجمعيات الرائدة، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على توفير كل احتياجات المساهمين من خلال تنظيم المهرجانات مع توفير مزيد من الخدمات الأخرى التي ستكون وفق رؤية مجلس الإدارة، متقدما بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما يبذلونه من جهد، ولجميع المساهمين على المقترحات المقدمة لتطوير العمل.