القاهرة - خلود أبوالمجد



فاجأت الفنانة أنغام جمهورها في الحفل الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الأم، بالانسحاب من على المسرح وعدم استكمال الحفل احتجاجا على رداءة الصوت، الذي تكرر أكثر من مرة، أثناء عزف الأوركسترا أغنياتها، التي كانت تنوي تقديمها في الحفل، وظل الجمهور ينادي عليها، بسبب عدم وصول الصوت إليهم في المسرح الكبير، ما جعلها تعتذر لهم قائلة: «سامحوني معلش أنا آسفة».



وتكررت أزمة الصوت في الحفل مرتين، ما جعل أنغام تترك المسرح مرتين، من أجل حل مشكلة الصوت، وقدمت خلال 40 دقيقة 3 أغنيات فقط، من بينها «حالة خاصة» و«أساميك الكتيرة».