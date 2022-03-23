أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم حرص الكويت على المشاركة في المؤتمرات والعمل بها لما فيها من نفع لها لاسيما المشاركة في المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.



وأضاف الابراهيم في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت على هامش المنتدى أنه «من خلال العمل في (نزاهة) الكويتية استطعنا مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني رفع ترتيب الكويت من 83 في عام 2019 حتى وصلنا للمرتبة 73 لعام 2021» مؤكدا الحرص على الاستمرار برفع هذا الترتيب بقدر الامكان.



وقال إن الكويت من الدول الموقعة على معاهدة مكافحة الفساد وتحرص دائما على الحضور باستمرار في المؤتمرات الخاصة مشيرا إلى ان المنتدى الذي يقام بتنظيم من جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية سيناقش استعراض بعض الدول لتجاربها التي قامت بها بالاضافة الى كيفية التعاون في هذا المجال.



ولفت الى انه سيقام الاربعاء المؤتمر الرابع لدول الاطراف لمجموعة الدول العربية حيث سيقر من خلال جدول أعماله عددا من الموضوعات التي سبقت مناقشتها من خلال فرق العمل وسيتم استعراضها في المؤتمر.



من جهته قال الامين العام بالانابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر في تصريح مماثل لـ«كونا» إن اطلاق السعودية لمبادرة شبكة انفاذ القانون الخاصة بتبادل المعلومات والتي تعنون بـ (شبكة غلوب - اي) ستقوم بحال انجاز الميثاق الخاص بها وجميع الأعمال التحضيرية بفتح آفاق تعاون ما بين أجهزة انفاذ القانون.



واضاف انه من خلال الشبكة ستكون هناك منصة إلكترونية آمنة تقوم الدول من خلالها بتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد وما يتعلق بها وبذلك تساعد هذه الشبكة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحجز هذه الأموال وتتبعها ومحاولة استردادها.



واشار بوزبر الى ان الكويت من أوليات الدول العربية والخليجية في الانضمام الى هذه الشبكة متمنيا النجاح للمبادرة في تعزيز التعاون المشترك في الدول العربية والعالمية وتعزيز النزاهة والشفافية في الكويت.



ولفت الى ان المنتدى والمؤتمر يهدفان إلى تبادل المعلومات والخبرات وفتح افاق التعاون والاتصال المباشر وتعزيز أطر التعاون في العمل العربي المشترك وسيكون هناك جملة قرارات مهمة ستدفع باتجاه تفعيل حقيقي ومباشر لهذه الاتفاقية العربية ومنها الاتفاق على آلية استعراض ذاتي من الدول المنظمة ودعوة للدول العربية للانضمام لـ(شبكة غلوب-اي).



الى ذلك وقع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.



وقال الابراهيم إن «المذكرة تشمل تبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتواصل في مكافحة الفساد وذلك من خلال التنسيق الذي تسعى له الكويت مع دول الخليج في هذا الجانب».



واعرب الابراهيم عن السعادة لتوقيع المذكرة وذلك لتكون إحدى الركائز للبناء عليها والتعاون مع الدول الشقيقة في مكافحة الفساد.