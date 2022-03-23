أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لإيطاليا دورا كبيرا تلعبه لمساعدة لبنان من أجل نهوضه، مذكرا بأنها الشريك التجاري الأوروبي الأول مع لبنان، وهي كذلك من أبرز الدول التي تساعد لبنان عبر ما تقدمه له على المستويين الانساني والثقافي.



وشكر عون، خلال لقائه نظيره الايطالي سيرجيو ماتارييلا في قصر الكويرينالي الرئاسي، لايطاليا تضامنها الدائم مع لبنان، حيث رأى ان لبنان مصر على الرغم من كافة الصعوبات ان يلملم جراحه، لاسيما من تداعيات الازمات المتشابكة التي يعاني منها، وقد باتت معروفة: من انعكاسات الحرب السورية واقفال المعابر البرية للبضائع الى الداخل العربي والخليجي، وما تبعها من ازمة النزوح السوري الكثيف منذ اكثر من عشر سنوات، الى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، وصولا الى تداعيات جائحة كورونا التي غيرت حتى طبيعة التعاطي الدولي، وكارثة انفجار مرفأ بيروت.



واشار الى أن لبنان الى التعافي والنهوض مجددا، وقد آن الاوان لاعتماد خطة تنمية تشجيعا لأبنائه، لاسيما الجيل الشاب منه، على البقاء فيه والانطلاق في مسيرة اعادة البناء.



من جهته، شدد الرئيس الايطالي على اهمية دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، معتبرا ان حل أي مشكلة مستعصية حاليا تساهم في حل مشاكل اخرى، مؤكدا على ان لبنان يبقى مثالا للبلد القادر على النمو من جديد وهو نموذج يحتذى خصوصا في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع، وله دور اساسي في انماء المنطقة كلها.



والتقى الرئيسان على اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة فرصة لمزيد من الاستقرار.