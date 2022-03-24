قامت مجموعة الملا بتقديم رعاية ماسية لمعرض التوظيف السنوي الثالث والعشرين لجامعة «GUST»، والذي أقيم مؤخرا في حرم الجامعة بمنطقة مشرف يومي 13 و14 الجاري، حيث شارك في المعرض ممثلون عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة في الكويت، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص من صناعات مختلفة.



وخلال الحدث الذي استمر لمدة يومين، قام ممثلون عن قطاع السيارات في مجموعة الملا وعدد من أعضاء فريق الموارد البشرية في المجموعة بمساعدة الطلاب والمتقدمين للوظائف وزوار معرض «GUST» للتوظيف في استكشاف الفرص الوظيفية الواعدة المتاحة في قطاع السيارات في مجموعة الملا.



وباعتبارها واحدة من أهم مجموعات الأعمال الرائدة في الكويت، وموظف رئيسي في القطاع الخاص، تلتزم مجموعة الملا باستقطاب وتطوير الكفاءات الشابة المؤهلة ذات المواهب العديدة التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز نجاحنا المستمر.



وتعليقا على رعاية ومشاركة مجموعة الملا في معرض التوظيف السنوي الثالث والعشرين بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قال رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان: «انطلاقا من سياسات المسؤولية المجتمعية لمجموعة الملا يسرنا دعم الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في القطاع الخاص».



وأضاف: «نحن سعداء جدا بمشاركتنا ورعايتنا لمعرض التوظيف السنوي لجامعة GUST لهذا العام، حيث تم عرض فرص متنوعة للعمل ضمن قطاع السيارات لدينا، ونحن نرحب دائما بالمواهب الكويتية الشابة والطموحة التي تسعى نحو استكشاف التحديات المختلفة في القطاع الخاص والتي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في بناء مستقبل مزدهر ضمن واحدة من أهم الصناعات الرائدة في الكويت».



وتدير الملا مجموعة متنوعة من الشركات في العديد من المجالات بما في ذلك توزيع السيارات وصيانتها. واليوم أصبح لقطاع السيارات في مجموعة الملا وجود مهم في أسواق الكويت والعراق ومصر والإمارات العربية المتحدة، ويعمل معنا ما يفوق 2500 موظف ضمن فريق عمل متميز يشمل العديد من الأقسام والمرافق بما في ذلك معارض السيارات الجديدة والمستعملة لأهم الماركات العالمية الشهيرة ومنافذ بيع قطع الغيار ومراكز الصيانة والخدمات.



تفخر مجموعة الملا بكونها رائدة في كل أعمالها في مختلف القطاعات التي تمارس فيها نشاطاتها، ويتمحور هدفها الأساسي حول ابتكار حلول فعالة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع السيارات والخدمات. ويعمل لدى مجموعة الملا أكثر من 15000 موظف ينحدرون من أكثر من 35 دولة ضمن شراكات مع أكثر من 40 شركة، كما تملك المجموعة حقوق التمثيل التجاري لأكثر من 200 علامة تجارية عالمية.