أوصت لجنة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بالموافقة على طلب بلدية الكويت توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.



وأحالت اللجنة طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق إلى الجلسة الرئيسية مع دعوة مسؤولي الهيئة. ووافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة وعبارات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات صرف مياه أمطار في منطقة المطلاع. كما تمت الموافقة على طلب بلدية الكويت توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء. وأقرت اللجنة طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات على طريق العبدلي بجانب محطة الوقود، كما تمت الموافقة علي طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص محطة خاصة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمنطقة أمغرة الصناعية قطعة 5 حكومي بخصوص طلب لجنة محافظة الجهراء مخططات واضحة لموقع المحطة. ووافقت اللجنة على تخصيص محطة كهرباء في منطقة العبدلي، كما أحالت طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا طريق السالمي إلى اللجنة الفنية.