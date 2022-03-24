مفرح الشمري



في خطوة غير مسبوقة، قامت لجنة تحكيم المعرض السنوي لمهرجان القرين باستبعاد عمل للفنانة الرائدة ثريا البقصمي، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين من المنتسبين للحركة التشكيلية في الكويت لكونها رائدة في هذا المجال.



«الأنباء» تواصلت مع الفنانة الرائدة ثريا البقصمي التي علقت على هذا الحدث المستغرب مؤكدة أنه سبب لها صدمة كبيرة لأنها متواجدة في الساحة التشكيلية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي ولها مشاركات محلية وعالمية وسيرتها الذاتية تشهد بذلك، وان اعمالها مقتناة من قبل متاحف عالمية، وقضية الرفض والاستبعاد أثارت استغرابها ولم تجد لها تفسيرا خاصة ان لجنة التحكيم تضم فنانين بعمر أولادها وربما أحفادها.



وذكرت البقصمي ان مشاركتها في معرض القرين الثقافي جاءت من منطلق حرصها على دعم نشاط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتشجيع الشباب للمشاركة بجانب الفنانين الرواد، وأن وجود اعمال الرواد في هذه المعارض يمنح المعرض قيمة فنية، وهذا الامر غاب عن لجنة التحكيم!



وأثنت الرائدة التشكيلية ثريا البقصمي على الجهود المبذولة من ادارة الفنون التشكيلية في تنظيم مثل هذه المعارض وحرصها على تقديم الافضل، وتمنت في المستقبل اختيار لجنة تحكيم تقدر دور الفنانين الريادي ولا تتعمد إهانتهم، والمعرض الذي سيفتتح قريبا سيثبت أن اختيار هذه اللجنة لم يكن مدروسا!



«الأنباء» تتمنى من القائمين على المعرض أن يراجعوا أنفسهم في اللوحات المرفوضة الخاصة بالرائدة ثريا البقصمي وعدد من الفنانين قبل فوات الأوان، لأن مشاركة البقصمي «مع حفظ الألقاب» وزميلاتها الرائدات مكسب لأي معرض تشكيلي يقام في الكويت أو خارجها ومن غير المعقول ان يتم استبعادهن من المشاركة..



أفيدونا أفادكم الله!