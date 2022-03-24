قيام حفل غنائي شيء سهل ولكن الأصعب نجاحه

ليس لدي منصب في هيئة الترفيه و«آل الشيخ» يثق فينا

علاقتي بالرويشد بدأت عام 1984 كمعجب بمطربه المفضل

ظروف خاصة بعبدالمجيد عبدالله تسببت في تأجيل حفله إلى شهر مايو

عمري ما زعلت من أحد ولكن ماذا أفعل إذا ما نفع احتوائي لشخص كنت أنوي مسامحته

حاوره: ياسر العيلة



الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي رجل قيادي من الطراز الأول، ويعد واحدا من أهم صناع الموسيقى وتنظيم الحفلات في العالم العربي، وتم اختياره أكثر من مرة ضمن لائحة أقوى 500 شخصية عربية التي تطلقها مجلة «أرابيان بزنس» التي لقبته بـ «صانع الملوك».



أبوفواز شخصية مرنة في التعامل مع الجميع مرونة لا تنكسر، وصديق للجميع، وقد خص «الأنباء» بحوار حصري على هامش الحفل الأخير من حفلات «مهرجان فبراير الكويت 2022- العودة»، حيث حدثنا عن رأيه في المهرجان، وعلاقته بالنجم عبدالله الروشيد، وكيف يتعامل مع مزاجية النجوم، ووجود خلافات مع البعض، وأمور أخرى كثيرة كشف عنها من خلال الحوار التالي:



كيف شاهدت عودة مهرجان «فبراير الكويت 2022» بعد فترة غياب عامين بسبب جائحة كورونا؟



٭ العودة تبشر بالخير، فالجمهور متعطش للحفلات بعد غياب سنتين، ولله الحمد عدنا بحلة جديدة وبقاعة جديدة وهي قاعة «أرينا» التي تعد من أجمل القاعات المتواجدة في الكويت حاليا، والحمد لله كان الحضور الجماهيري في الحفلات كامل العدد، ومثلما شاهدت تصريحات النجوم بعد كل حفلة كانوا سعداء من الجو العام ومن استقبال الجمهور حماسة لمطربيهم المفضلين، بالإضافة إلى شكل القاعة والمسرح.



كونك واحدا من أهم صناع الموسيقى ومنظمي الحفلات على مستوى الوطن العربي، ما النصيحة التي توجهها لكل منتج يقبل على إقامة حفل غنائي؟ وهل إقامة حفل غنائي كبير بالشيء السهل؟



٭ بالتأكيد ليس بالشيء السهل، وأنا سمعت ان هناك الكثير من الحفلات التي أقيمت، بعضها تم إلغاؤها لأسباب تنظيمية او بسبب تأخير بالوقت، وأتصور ان أي شخص يريد الاستمرار في هذا المجال لابد أن يتأنى ويخطط بشكل مضبوط، فقيام الحفلة سهل ولكن نجاحها صعب.



من المسؤول عن اختيار المطربين في كل حفل من حفلاتهم ليخرج بهذا التناغم؟



٭ نحن فريق عمل بالشركة، ولدينا عدة مدراء، ونتناقش في الموضوع حسب العرض والطلب الموجود في كل سوق من الأسواق بالوطن العربي، وفي الأخير أنا أضع «النكهة» والطعم النهائي على الخلطة لتخرج بالشكل الذي شاهدتموه.



معروف أن الفنانين مزاجيون بدرجة كبيرة، كيف تستطيع التعامل مع مزاجية اكثر من 100 نجم ونجمة من نجوم «روتانا»؟



٭ أنا -عامة- أتعامل مع الفنانين بشكل أخوي وليس تعاون رئيس شركة لأن الفنان لا يتعامل كموظف وإنما يتعامل بأخوة وحب، وهذا يساعد كثيرا في العمل بيننا، وأنا أؤيد كلامك بأن الفنان فعلا مزاجي، بالنهار برأي وبالليل برأي آخر، لكن والحمد لله الثقة التي بنيناها معهم على مدار هذه السنين جعلت كل فنان يسمع ويثق بالكلام الذي نقوله له.



آخر حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2022- العودة» كان من المفترض ان يحييها المطرب الكبير عبدالمجيد عبدالله مع المطرب مطرف المطرف ولكن فجأة تغير الوضع وحل النجم عبدالله الرويشد بدلا من عبدالمجيد؟



٭ بالفعل، كان المفروض ان حفل الختام يكون فيه عبدالمجيد عبدالله ولكن لظروف خاصة به طلب تأجيل الحفل لشهر مايو، وإن شاء الله سيقام الحفل، فقررنا أن يكون الختام كويتيا كون المهرجان يقام في الكويت.



من خلال خبرتك الطويلة هل تصادف من قبل أن مطربا شارك في حفلين غنائيين في مهرجان واحد؟



٭ حدث بالفعل في «موسم الرياض» هذا العام ان المطرب عبدالمجيد عبدالله غنى ليلتين متتاليتين، وأعتقد أن ذلك سيحدث مستقبلا.



لك منصب كبير في هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فهل ذلك يحملك مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل دائما؟



٭ ما عندي منصب في الترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ يثق فينا كشركة سعودية «روتانا»، ومن مهامنا اليوم خدمة الفن السعودي بشكل خاص والفن العربي بشكل عام، والحمد لله الثقة موجودة، ومعالي المستشار يثق بآرائنا وشغلنا، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، والحمد لله كنا على قدر المسؤولية وقدمنا موسما ناجحا.



بعد مشوارك الطويل في عالم الموسيقى وتنظيم الحفلات، هل مازال لديك طموح في هذا الجانب؟



٭ طموحي ان الحفلات الناجحة تستمر وتظهر أصوات جديدة حلوة، وأن يكون فنانونا الحاليون أكثر نشاطا وتألقا، والحمد لله «أنا شايف الحياة حلوة» النتائج جميلة عقب الانفتاح الذي حدث في المملكة العربية السعودية والذي عم على كل الدول المحيطة، وهذا شيء يبشر بالخير.



منذ أيام احتفلنا بليلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان، وفي هذه الليلة يتسامح الناس مع بعضهم البعض، فهل سالم الهندي سامح الجميع؟ أم أن هناك ناسا معينة ترفض التصالح معهم؟



٭ «أنا عمري ما زعلت من أحد» لأن بالأخير هذا مجال عملي، ونحن اليوم كشركة اذا زعلنا مع كل فنان فلن نعمل، وبالأخير نحاول نحتويهم بقدر المستطاع لأنهم كفنانين هم ذخيرة الشركة، ولكن في نهاية المطاف إذا الشخص الذي تنوي احتواءه ومسامحته «ما نفع فيه ذلك» فلا حول ولا قوة، نحن دائما متسامحون و«روتانا» شركة عربية لجميع فناني الوطن العربي، وتسع الكل.



في النهاية، ماذا تقول عن رفيق دربك وشريك نجاحك النجم الكبير عبدالله الرويشد؟



٭ علاقتي بأبوخالد منذ عام 1984، وتعرفت عليه كمعجب بفنه، وكنت وقتها طالبا بالجامعة، وتعرفت عليه من خلال الحفلات التي كانت تقام للطلاب المتوقع تخرجهم، ومن تلك الحفلات تعرفت على الوسط الفني، ومن ثم انطلقنا باحترافية، والحمد لله العلاقة مستمرة إلى الآن علاقة صداقة وأخوة وزمالة وعمل وكل شيء.