الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إجراءات القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، حيث سيقام سحب قرعة البطولة في الـ7:00 مساء الأول من أبريل المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث سيتضح لـ29 منتخبا من أصل 32 منتخبا مشاركا في البطولة المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.



وكشف «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني عن الإجراءات التي صادقت عليها لجنة تنظيم المسابقات، حيث سيتم توزيع 28 منتخبا متأهلا للمشاركة في كأس العالم 2022، وفقا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 إلى 4) بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي سيصدر في 31 الجاري، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلا للدولة المستضيفة، وستنضم إليها المنتخبات السبعة الأعلى تصنيفا من التصنيف العالمي. وسيجري وضع المنتخبات التي تأهلت رسميا للمشاركة في كأس العالم، والتي تحتل المراكز (من 8 إلى 15) في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز (من 16 إلى 23) في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب (من 24 إلى 28) إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا ـ أميركا الجنوبية/‏‏ الكونكاكاف ـ أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في كأس العالم.



وسيبدأ السحب بوعاء المنتخبات الأول (1) وينتهي بوعاء المنتخبات الرابع (4)، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الذي يليه. وكما جرت العادة، ستسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب، كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.