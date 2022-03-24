يصل قطار تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم فجر غد الجمعة بتوقيت الكويت إلى محطته قبل الأخيرة بأربع مباريات مهمة وحاسمة. وبعد 16 جولة من التصفيات، وقبل أسبوع واحد فقط على قرعة النهائيات، ضمن منتخبان فقط من قارة أميركا الجنوبية التأهل إلى النهائيات وهما منتخبا البرازيل (39 نقطة) والأرجنتين (35 نقطة) قطبا اللعبة في هذه القارة. كما ودع منتخبا پاراغواي (13 نقطة) وفنزويلا (10 نقاط) التصفيات صفر اليدين، بينما لايزال الصراع دائرا بين ستة منتخبات في هذه التصفيات على 2.5 مقعد متبقية للقارة في المونديال القطري. وتمتلك خمسة من هذه المنتخبات الفرصة للمنافسة على بطاقتي التأهل المباشرتين من هذه التصفيات إلى مونديال 2022 وكذلك على تأشيرة التأهل للملحق العالمي بالتصفيات، وهي منتخبات الإكوادور (25 نقطة) وأوروغواي (22 نقطة) وبيرو (21 نقطة) وتشيلي (19 نقطة) وكولومبيا (17 نقطة).



وفي المقابل، تبدو الفرصة هزيلة للغاية أمام المنتخب البوليفي (15 نقطة) للمنافسة على التأهل علما بأن أمل الفريق أصبح قاصرا على التأهل للملحق العالمي بالتصفيات. وتشهد الجولة قبل الأخيرة فجر غد الجمعة مباريات كولومبيا مع بوليفيا، والبرازيل مع تشيلي، وأوروغواي مع بيرو، وپاراغواي مع الإكوادور بينما يلتقي. وتجتذب المباراة بين منتخبي أوروغواي وبيرو اهتماما كبيرا من بين جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، حيث يشتعل الصراع بين الفريقين على المركز الرابع الذي يحتله منتخب رفاق لويس سواريز حاليا بفارق نقطة واحدة فقط أمام بيرو.