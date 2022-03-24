أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورقين حوثيين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك في جنوب البحر الأحمر.



وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس إن «الزورقين أعدا لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب»، مشيرا إلى أن «محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة» في اليمن.



وأضاف التحالف ان «الميليشيات الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي».



وكان التحالف أعلن مساء امس الأول أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان، مشيرا إلى أن «تصعيد الميليشيات لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية».



وجاءت هذه الهجمات وذلك التصعيد الحوثي قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية - يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض خلال الفترة من 29 الجاري حتى 7 أبريل المقبل.



من جهة أخرى، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف كافة إلى المشاركة في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان المقبل.



وأوضح بيان للمبعوث الأممي غروندبرغ، امس أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومع تدهور الظروف الإنسانية في اليمن، فإنه يدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف واتخاذ خطوات فورية لتخفيف المعاناة.



وأكد غروندبرغ على ضرورة «تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود»، ودعا المبعوث الأممي «الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة».