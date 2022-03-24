توفيت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاما، وهي أول سيدة تتقلد حقيبة الخارجية في الولايات المتحدة.



وذكرت عائلة أولبرايت في تغريدة على حساب الوزيرة الراحلة على موقع تويتر، أن مادلين أولبرايت توفيت امس متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.



وتولت أولبرايت منصب وزيرة الخارجية الأميركية عام 1997 حتى عام 2001 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وحصلت على الميدالية الرئاسية للحرية سنة 2012 وهي أعلى ميدالية فخرية تمنح للمدنيين في الولايات المتحدة.



تولت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقالت أولبرايت بإحدى المرات «كانت الطريقة الوحيدة للمرأة كي تعبر عن آرائها في السياسة الخارجية، هي بالزواج من ديبلوماسي ثم سكب الشاي على حضن سفير يرتكب إساءات». وأضافت «الآن تنخرط النساء في كل جوانب الشؤون الدولية».



وفي وزارة الخارجية أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت «الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة».



وأضاف «أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن».