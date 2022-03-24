حذر الحرس الثوري الإيراني امس إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم صاروخي آخر إذا كررت ما وصفه بـ«الأعمال الشريرة» ضد إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تسنيم». وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي «إذا لم يوقف الصهاينة أعمالهم الشريرة، فإن الثقوب الصغيرة التي أنشئت لهم في العالم ستغلق إلى الأبد». وأشار سلامي إلى أن قواته «ستنتقم في الحال» من أي قتل لجنودها من قبل إسرائيل.



ونقلت الوكالة عن سلامي قوله موجها حديثه لإسرائيل «احذروا.. لن نشارك فقط في جنازة شهدائنا، بل سننتقم لهم على الفور». وتابع قائلا «هذه رسالة حقيقية وجادة. إذا تكرر الأذى ستشهدون مرة أخرى هجماتنا وتعانون المذاق المر لضرباتنا الصاروخية». وأضاف سلامي «في الأسابيع القليلة الماضية شهدنا كيف يخطئ الصهاينة دائما في حساباتهم واستهدفتهم صواريخ الحرس الثوري. نحذرهم من أن عليهم أن يتوقفوا عن أفعالهم أو سندفنهم أحياء».