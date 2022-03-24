منح مجلس الوزراء السوري مهلة محددة لكل العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب بالفيروس، حرصا على عدم نقل العدوى إلى المؤسسات والجهات العامة، كما طلب من جميع الوزارات العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى بما يسهم في كسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة.



واستعرض مجلس الوزراء في جلسته امس الأول، واقع الأضرار الحاصلة في زراعة الخضراوات نتيجة الظروف المناخية خلال الفترة الماضية، حيث أشار وزير الزراعة إلى استمرار عمل اللجان المعنية بتقييم الأضرار بهدف التعويض على المتضررين، ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي لعام 2021-2022 بهدف تعزيز الإدارة السليمة للغابات وحماية الحراج.



واستمع المجلس من وزير المالية إلى عرض حول حركة الترانزيت والنقل عبر المعابر الحدودية خلال العام 2021، حيث تم تأكيد معالجة الصعوبات كافة وتقديم التسهيلات التي تسهم في تعزيز حركة الصادرات والتجارة الخارجية.



في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في العمل ببنود مصفوفة الإعلام التنموي حتى عام 2025 بهدف العمل على نشر ثقافة تنموية صحيحة وتوظيف الإمكانات في مواجهة المظاهر السلبية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية والتشجيع على العمل التطوعي والمشاركة في إعادة الإعمار.