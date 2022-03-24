قامت جمعية الكاريكاتير، بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت، بإقامة ورشة كاريكاتيرية عن حقوق الانسان والتي قدمتها نائب رئيس جمعية الكاريكاتير الفنانة سارة النومس، في مدرسة البيان النموذجية.



في البداية، قامت المحامية أطياب الشطي بإلقاء كلمة عن حقوق الانسان وحرص الكويت على الاهتمام بهذا الجانب وطرح نماذج عدة عن التمييز والعنصرية والظواهر السلبية المتواجدة في عدة مجتمعات والتي تسعى الدول والحكومات جمعيات حقوق الانسان على محاربتها بشتى الوسائل وحرصت الشطي على حث الشباب بالاهتمام بهذا الجانب ومحاربة صور التمييز بين البشر.



تلا ذلك ورشة فنية قامت بها نائب رئيس جمعية الكاريكاتير سارة النومس، اوضحت فيها اهمية الرسم الكارتوني في التعبير عن الرأي وتوصيل الرسائل مباشرة وبصورة سريعة وذكية. وقالت انه ليس من الواجب ان يكون الفنان محترفا بقدر أهمية الفكرة وطريقة اخراجها في خطوط بسيطة. واشارت الى أن الكرتون طريقة مثالية ايضا للتدريس واختصار الكثير من المعلومات في رسومات يستوعبها العقل ويترجمها بطريقته الخاصة.



وأشارت النومس الى اهتمام السفارات في الكويت بالانشطة المتنوعة وخاصة الفنية منها بإقامة دورات تدريبية لها علاقة بمواضيع انسانية مهمة جدا. وشكرت السفارة الهولندية على تعاونهم مع جمعية الكاريكاتير لخدمة المجتمع والاهتمام بفئات الشباب الذين هم رجال ونساء المستقبل.



وبينت النومس ان اختيار طلبة المدارس هو اختيار ذكي جدا لما يتمتع به الطلبة من طاقات لا تنضب وعقليات مليئة بالإبداع تستحق التشجيع والتدريب على الابتكار والتعبير عن الرأي وهذا ما رأته في الورشة من تبادل الحوار والتعبير عن الآراء، اضافة الى انها حرصت على تشجيعهم بتطوير المهارات والذات، خاصة ان الكويت من الدول السباقة في توفير احتياجات المواطن للابداع والابتكار واولها حرية الرأي والتعبير.