أشاد مدير عام وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء فابيو سكويللانتى بدور الكويت الثقافي والإعلامي الريادي في المنطقة العربية، مؤكدا أهمية البعد الإعلامي في تعزيز علاقات الصداقة الإيطالية الكويتية المتميزة.



وقالت سفارتنا لدى إيطاليا في بيان إلى «كونا»، إن ذلك جاء خلال لقاء مدير عام الوكالة الإيطالية مع السفير الشيخ عزام الصباح في مقر الوكالة تناولا خلاله أوجه التعاون المتعدد والمثمر بين الكويت وإيطاليا ودور الإعلام في توطيد العلاقات الثنائية الممتازة.



وأفاد البيان بأن المدير العام سكويللانتى نوه بمكانة الكويت كمنارة للمعرفة والثقافة في الخليج والمنطقة العربية وكجسر مفتوح للتواصل الإعلامي نحو العالم، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المهني بين «نوفا» و«كونا» بما في ذلك تبادل الزيارات ودعوة نظيره مدير عام «كونا» إلى روما.



من جانبه، ثمن السفير الشيخ عزام المبارك اهتمام «نوفا»، واسعة الانتشار في إيطاليا والعالم، بمتابعة الشؤون العربية وحرصها في هذا الصدد على توثيق التعاون مع وكالة الأنباء الكويتية.