استقبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند الطفل جاسم خالد كرم، صاحب حادث السلم المتحرك في شهر أغسطس 2021، وأسرته بعد رحلة علاجه في الخارج والتي تكللت بالنجاح.



وأعرب د. السند عن سعادته بنتائج الخطة العلاجية للطفل ووالدته، مقدما له ولذويه كل التهاني على عودته سالما إلى أرض الوطن، كما تقدم بالشكر للطواقم الطبية داخل الكويت وخارجها والتي تعاملت مع الحالة وفق أعلى درجات الجودة المطلوبة منذ اسعاف الطفل.



وأوضح د. السند أن الطفل ولله الحمد عاد لممارسة حياته الطبيعية بعد تركيب قدم صناعي وإجراء جراحة ترميم وتجميل لقدمه وتهيئته نفسيا، وهو ما مكن الطفل من تجاوز هذه الصدمة، في ظل الاستجابة للعلاج وسرعة الشفاء، كما ثمن د.السند دور الوالدين ومثابرتهما ودعمهما للطفل لتجاوز آثار الحادث.



من جهته، تقدم السيد خالد كرم والد الطفل جاسم بالشكر لوزارة الصحة على المتابعة الحثيثة لتطورات الحالة الصحية لحالة «جاسم» ووالدته منذ الساعة الأولى لوقوع الحادث، وتسخير كل الإمكانيات لعلاجه، والتي ولله الحمد رسمت من جديد البسمة على وجهه، وعاد ليمارس حياته بشكل طبيعي.



وأضاف في هذا الصدد لا يفوتني أن أشكر كل الكوادر الطبية التي أشرفت على علاج الحالة بدءا من رجال الطوارئ الطبية والكوادر العاملة في مستشفى الرازي وفي الجمهورية الفرنسية والمكتب الصحي الكويتي في فرنسا، للتعامل مع الحالة وتسخير جميع الإمكانيات للوصول للنتائج المرجوة.