أعلن مركز العجيري العلمي أن أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون فلكيا يوم السبت، الموافق الثاني من أبريل المقبل.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن حساباته الفلكية وفق توقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي تشير إلى أن الهلال يولد يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل الساعة 26ر09 صباحا وتغرب الشمس في ذلك اليوم الساعة 06ر06 مساء ويغرب القمر في اليوم ذاته الساعة 06ر21 مساء ويمكث القمر في ذلك اليوم أيضا مدة 15 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأضاف أنه بغروب القمر في يوم الجمعة (1 أبريل 2022) بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وعليه يصبح يوم السبت الموافق الثاني من أبريل أول أيام شهر رمضان لعام 1443 هجري والشهر التاسع من السنة الهجرية.

ولفت إلى أن حساب المواقيت والأهلة وفق معايير علمية فلكية دولية ومعتمدة من دولة الكويت.

وبهذه المناسبة الكريمة تقدم مركز العجيري العلمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي الكريم.