اكتسب خبرة الحداق والغوص من والده، وحد حماره بداية الانطلاقة لعالم الأعماق فكان المحار والزبابيط أول الغيث وبعدها أصبحت أسماك الچنعد والسبيطي والشعم في المقدمة، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق والغواص محمد الدويسان الذي حدثنا عن موسم دخول النقرور، وأين تتواجد أسماك الشعم والنويبي والبواليل والسبيطي، وما السمكة الحاضرة الآن، والسبب الذي جعل صيد الشيمة أسهل، وما الهدف الذي يبحث عنه أغلب الغواصين، كما أطلعنا الدويسان على أكثر المخاطر التي تواجه الغواص، وما الفرق بين غوص المياه الضحلة والأعماق، وفكرة إنشاء جمعية تتبنى الحداقة والغواصين وتهتم بمطالبهم ومعلومات بحرية متنوعة عن الغوص والحداق، فإلى التفاصيل.



بدأت الحداق وتعلم أساسيات الحداق مثل ترديع الخيط سواء ركة أو علاق بعمر 5 سنوات مع الوالد، ربي يرحمه، وقد علمني أول شيء على الترديع وكيفية توفير الييمة وأيضا مشخال الزوري وعمل العجينة للسبيطي والشعم وطريقة استخدام الساليه والانطلاقة كانت من الشاليه في منطقة النويصيب وبعدها أصبح يأخذني معه بالطراد إلى الركسة والبوية الصفرا والونانة والرشدان.



بدأ موسم النقرور بالدخول



ويقول: اكثر الأماكن المتنوعة بالصيد هي الركسة والدفان تحصل كل أنواع الأسماك فيها وطبعا كل سمكة بموسمها غير عن السمكة المتواجدة طول السنة مثل الشعم والنويبي والبواليل والسبيطي، أما الباقي مثل النقرور تحصله في شهري أبريل ومايو بوقت السرايات والشيمة بالصيف في شهر أغسطس وتكون متواجدة في شهر يناير بالغزر والدردور، نحن الآن في عز موسم الصيد عندك الشعم والنويبي حاضرين، وكذلك الشيمة صيدها اصبح بكثرة مع تطور أساليب الصيد مثل الجق والنقرور بدأ موسمه بالدخول.



الانطلاقة إلى عالم الأعماق



ويتابع: بديت الغوص في حد حماره بالنويصيب وكنت أغوص مع الوالد على المحار والزبابيط ونجمعها عشان اللولو والاكل وبعد اكتساب الخبرة اصبحت أغوص في الحالة صوب الزور وهناك تكثر فيها أسماك الفسكر والينم والشعم والسبيطي في شهري مايو ويونيو، والحالة تعتبر من الأماكن التي فيها غزر وكلها ميافر وصخر وتجد الأسماك مع بداية الربيع والصيف، وبعد ما اشتريت طرادا أصبحت أغوص على أطراف المراسي الجنوبية بسبب صفاء الماء.



اختلاف أماكن الغوص حسب الموسم



ويضيف: أماكن الغوص تختلف على حسب الموسم مثلا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو اتجه إلى الحالة صوب الزور، اما الأرياق اذهب اليها شهر ابريل بسبب وفرة سمكة الشقارة والفسكر وعند دخول فصل الشتاء اذهب وراء الچنعدة والامبرجاك والسكن، ولا يخفي على الكل بأن الچنعدة هدف الغواصين لأنها تعيش بمجاميع وأحجامها تكون كبيرة في فصل الشتاء ويتفاخرون بعدد الصيد وكبر الحجم وتتواجد في الجزر الجنوبية مثل أم المرادم وبعدها تدخل قاروه وصولا للأرياق وكبر وتدخل تقط بيضها في الدوحة والرشدان في آخر الموسم.



نوعان من المسدسات البحرية



ويتابع: مسدسات الغوص نوعان الضغط والسير وكل واحد فيهم له أماكنه وأنا استخدم مسدسات الضغط للأقواع والميافر بسبب سهولة استخدامه في هذه المغاصات مثل الحالة والمراسي والمياه الضحلة، واما مسدسات السير فأستخدمها في المياه المفتوحة مثل الأرياق والجزر لأن السمچة تكون بعيدة فتحتاج الى مسدس قوي.



غوص الأعماق وخطر المياه الضحلة



ويقول: يختلف الغوص بالمياه الضحلة عن المياه المفتوحة والمياه الضحلة تكون حوالين الصخر والمراسي والميافر وهي أسهل في الغوص ولا تحتاج الى نفس طويل ويستطيع أي شخص ان يغوص فيها ولا تحتاج إلى تدريب، أما المياه المفتوحة فغوصها يحتاج إلى مرافق ولازم يكون معاك وعينكم على بعض لان المياه غزيرة وامكانية تعرض احد الغواصين إلى خطر البلاك اوت أو الاغماء وارد جدا، اما المياه الضحلة خطرها اكبر بسبب الأسماك السامة واللخم وكثرة مرور الطراريد، ومن اهم أساسيات إصابة الهدف (السمكة) هي التصويب إلى الرأس والعمود الفقري وهذا الشيء يشل حركة السمكة ولا يجعلها تتحرك او تسحبك للاسفل او تدخل بين الصخور.



نقابة للحداقة والغواصين



ويضيف: للأسف الشديد الشباب الحداق والغواصين لا توجد لهم نقابة او جمعية تتبناهم او تهتم فيهم وبمطالبهم لذلك يجب ان يكون هناك وعي أكثر بالنسبة للمجتمع وان يهتم أصحاب الشأن فيهم ويجب توفير مسنات ومراسي بأسعار معقولة والاهتمام بمهنة الآباء والاجداد.



ختامية



واختتم الدويسان قائلا: أقول لإخواني الغواصين المبتدئين أرجو أخذ الحيطة والحذر والدخول في دورات تخصصية تعنى بالغوص الحر وهناك مدربون اكفاء وموهوبون يعطون دورات واحرصوا على معدات السلامة والاسعافات الاولية واعلام الغوص لتنبيه الطراريد بوجود غواصين تحت الماء، وربي يحفظ الجميع.