هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت لحسم لقب الدوري الممتاز في الـ 7:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، عندما يستضيف نظيره كاظمة في ثالث مواجهات نهائي «بلاي اوف»، وذلك بعدما حسم المواجهة الثانية التي أقيمت مساء أمس الأول لمصلحته 93 ـ 76، محققا بذلك فوزه الثاني تواليا. كما يأمل الجهراء من جهته، حجز المركز الثالث بفوز ثالث تواليا على القادسية، في المباراة التي تجمعهما في الـ 5:30 مساء اليوم، على ذات الصالة، بعد أن سجل فوزه الثاني أيضا على «الأصفر» الثلاثاء الماضي 82 ـ 64. وتقام مواجهات الدور النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع بنظام «بلاي اوف» بأفضلية الفائز في 3 مواجهات من إجمالي 5 متاحة.