بيروت - يوسف دياب



مثل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي استجوبه بحضور وكيله القانوني المحامي مروان الخوري، في ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضده بـ «التدخل بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، وفي نهاية الجلسة التي استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة، أصدر القاضي منصور مذكرة توقيف وجاهية بحقه، سندا إلى الجرائم المدعى بها، على أن يبقى قيد التوقيف إلى حين استكمال كل التحقيقات بكل جوانبه. كما حدد القاضي منصور يوم الخميس المقبل موعدا لاستجواب رياض سلامة كمدعى عليه بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، وكذلك زوجة الأخير الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وقرر إبلاغهما موعد الجلسة وفقا للأصول.



في هذا الوقت، اعترض محامو مجموعة «رواد العدالة» على الأجواء التي سادت جلسة استجواب رجا سلامة، لأن قاضي التحقيق لم يسمح لهم بحضور الجلسة رغم أنهم اتخذوا صفة الادعاء الشخصي، علما أن القاضي منصور أوضح لهم أنه لا يوجد دليل على اتخاذهم صفة الادعاء الشخصي، وأنهم مجرد مقدمي الإخبار. وأكدوا أن «ما حصل ينطوي على مخالفة قانونية، ويشكل ثغرة كبيرة في التحقيق الاستنطاقي الذي أجراه القاضي منصور، وهو ما يجعل التحقيق عرضة للطعن والابطال أمام الهيئة الاتهامية».



من جهته، تقدم عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، بشكوى مباشرة لدى دائرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد رياض سلامة وشقيقه رجا وكل من يظهره التحقيق، بجرائم تبييض الأموال واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والفساد، وطلب التحقيق مع المدعى عليهم، وتوقيفهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وإلزامهم بإعادة الأموال الناتجة عن الجرائم المذكورة، والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج.