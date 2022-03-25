بيروت - عامر زين الدين



أكد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط ان لبنان لا يمكن له ان يستمر خارج انتمائه العربي.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الانتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي في مقر الحزب الرئيسي في بيروت. وقد شدد النائب جنبلاط خلال الاجتماع على أن «استعادة علاقات لبنان مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية أمر واجب، ولا إنقاذ اقتصاديا وسياسيا بدون عودة لبنان الى حاضنته العربية»، مشيرا إلى أن «المساعي التي بذلناها كحزب في هذا المجال بالتواصل مع الأخوة في السعودية والكويت وبالتنسيق مع الأصدقاء في فرنسا، إنما ينطلق من قناعتنا بأن لبنان لا يمكن له أن يستمر خارج انتمائه العربي، آملا أن يتوقف بعض الأطراف عن زج لبنان في محاور تعمق أزماته وتستهدف الأشقاء في الخليج العربي»، داعيا «الحكومة للقيام بدورها الكامل في هذا المجال وفتح الباب أمام فرصة جديدة تسمح بانطلاق مسار إيجابي على كل المستويات».



وبعد عرض أعضاء اللجنة لأعمال لجانهم الفرعية والتحضيرات، أكد النائب جنبلاط ضرورة الإصرار في كل العمل الانتخابي على قضايا الناس ومواكبة همومهم ومطالبهم في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة.



كما شدد على ضرورة التواصل مع الجميع والانفتاح على كل شرائح المجتمع وإشراكهم في العمل، وإبقاء التنافس الانتخابي في الإطار الديموقراطي الطبيعي وعدم السماح لأي طرف لدفع الأمور إلى التوتير، وإعلاء البرامج الهادفة على العصبيات.