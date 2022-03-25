القاهرة ـ خديجة حمودة



أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر امس زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الأكاديمية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلاب والطالباaت الجدد بأرض العروض في الكلية، حيث ألقى الرئيس كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.



وقد اطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلاب والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا ومهاريا.



وقام الرئيس أيضا بتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي، حيث يتم تدريب طلاب وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة في المجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.



واختتم الرئيس جولته في المجمع بمشاهدة بيان تدريب عملي للرماية، وتلى ذلك زيارة الرئيس إلى نادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.



ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وطلبة الكلية حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.



وفي ختام الزيارة التفقدية، توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلاب والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر في المستقبل القريب مع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل.