القاهرة ـ خديجة حمودة



طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بشأن الوضع في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تقليص تداعيات تلك الأزمة إلى أدنى مستوى، رغم تأثيراتها الكبيرة على العالم، مؤكدا «لا توجد لدينا أية مشكلة فيما يخص السلع الأساسية، واحتياجات المواطنين مستقرة وآمنة لشهور طويلة».



وأبدى الرئيس السيسي ـ خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة امس ـ أمله في سرعة انتهاء تلك الأزمة العالمية، التي تحمل تأثيرات كبيرة على الطاقة وسلاسل الإمداد وحالة الاستقرار في الأسواق والأسعار، ليس في مصر فقط، لكن العالم كله، حتى تستطيع الدولة الخروج من الأعباء التي عانت منها خلال فترة جائحة كورونا، التي استمرت عامين، وأثرت أيضا على اقتصاد العالم وليس على الاقتصاديات الناشئة فقط. وأكد الرئيس السيسي، في حديثه إلى الطلاب الخريجين لأكاديمية الشرطة، أهمية معاني التضحية والالتزام والواجب تجاه الوطن والشعب وحماية الأمن القومي وسلامة الدولة من كل شر يحيط بها، مضيفا أن أي مهمة لابد أن تكون محفوفة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق كل ذلك.



وأشار إلى أن كل أسرة تقدم أبناءها وبناتها للوطن، تدرك أن هذه تضحية كبيرة من أجل الوطن والدولة والاستقرار، معتبرا أن كل طلاب أكاديمية الشرطة يمثلون أبناء أسر مصرية عادية، والدولة مستمرة في تعليمهم وتدريبهم لتأهيلهم للخروج إلى الحياة العامة والتعامل معها بكفاءة.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ليست لديها أية مشكلات تخص السلع الأساسية، مشددا على أن احتياجات المواطنين «مستقرة وآمنة لشهور طويلة»، داعيا المصريين بالتعامل مع هذه الأمور «بجدية واحترام والتزام متبادلين»، مشيرا إلى أن الانضباط شكل من أشكال الاحترام والقناعة بأهمية الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والأهداف، وليس أبدا شكلا من أشكال القهر.



وحث الرئيس السيسي، طلاب أكاديمية الشرطة بالالتزام، دائما، بأعلى درجات الكفاءة والجدية والفهم والتعلم، لأنه لن يتحقق شيء إلا بالأخذ بناصية التعليم والتدريب والاستمرار على ذلك، وقال «لا يمكن أن تكون كفاءتنا داخل الكلية جيدة جدا فقط، لكن من الضروري أن نستمر على هذا المستوى بعد التخرج».



وهنأ الرئيس السيسي الطلاب الخريجين لأكاديمية الشرطة، معربا عن تمنيه بخالص التوفيق لجميع الطلاب الجدد والخريجين، وقال «إنه أمر عظيم جدا أنه يحدث تغيير في حياة الطلاب الجدد خلال 3 أشهر»، مؤكدا أنه «بالتركيز والانضباط والالتزام نستطيع تحقيق تقدم في مدة زمنية قليلة».



وقدم الرئيس السيسي التهاني للطلبة ولكل المصريين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قائلا «رمضان كريم علينا جميعا». وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مفتوحا مع طلبة أكاديمية الشرطة، تناول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.