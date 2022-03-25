عبدالعزيز الفضلي



حسمت وزارة التربية قرارها بشكل رسمي بشأن نظام دوام الدراسة للطلبة فيما تبقى من الفصل الثاني، حيث أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن استمرار دوام المجموعتين الى نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى انه لن تكون هناك عودة شاملة للدراسة. وحدد اليعقوب دوام الإدارات المدرسية والطلبة خلال شهر رمضان الفضيل على ان يبدأ الساعة التاسعة ونصف صباحا لجميع مدارس التعليم العام والديني والتربية الخاصة والمدارس العربية الخاصة، مشيرا الى ان مرحلة رياض الأطفال ينتهي الدوام فيها الساعة الواحدة والابتدائي في الواحدة والنصف والمرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة 2 و5 دقائق. وأضاف: بالنسبة للدوام المسائي فسيبدأ في الساعة 7 و45 دقيقة وينتهي في الثانية عشرة ومدة الحصص في الدوام الصباحي والمسائي 40 دقيقة لجميع المراحل، لافتا إلى ان مواد التربية البدنية والفنية ستكون موائمة سواء اعتبارية او درجة كاملة، واضعين مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.