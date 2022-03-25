آلاء خليفة



احتفل قسم اللغة العربية وآدابها بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باليوم العالمي للشعر، والذي يصادف الواحد والعشرين من شهر مارس كل عام، حيث نظمت اللجنة الثقافية بقسم اللغة العربية بهذه المناسبة اصبوحة شعرية، شارك بها نخبة من شعراء الكويت البارزين الذين يحرصون في اشعارهم على إبراز اللغة العربية الفصحى، وهم كل من د.مشعل الحربي، د.فالح بن طفلة، سالم الرميضي، وأدار الاصبوحة الإعلامي عبدالله الغضوري. وأقيمت الاصبوحة على مسرح مبنى 6 برعاية وحضور عميد كلية التربية الاساسية د.فريح عويد العنزي، وبإشراف رئيس قسم اللغة العربية د.فاطمة العازمي، وبحضور العمداء المساعدين، ولفيف من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة بالكلية.



و قالت رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الاساسية د.فاطمة العازمي إن هذه الفعالية ليست الأولى، حيث نظم القسم العديد من الفعاليات في السابق، ويحرص دائما على تنظيم مثل هذه الأنشطة لتطوير وتنمية القسم والحفاظ على لغتنا العربية الجميلة، وقد حرص القسم على الاحتفال بهذا اليوم الذي تم اعتماده في العام 1999 من قبل المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثلاثين التي عقدت بباريس بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصا أكثر لاستخدامها في التعبير. وأشارت د.العازمي إلى أن القسم حرص على توجيه الدعوة لجميع منتسبي الكلية لترسيخ المفهوم الشعري بشتى أشكاله، حيث القى المشاركون بالاصبوحة العديد من القصائد الشعرية عن حب الوطن ومعنى الانتماء والوفاء له، مضيفة أن الشعر هو أحد أشكال التعبير، وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما أغنى ما تمتلكه الثقافات الإنسانية بتنوعها، حيث إن الشعر يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب.