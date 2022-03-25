تزامناً مع إعلان الشركات عن ميزانيتها ومراكزها المالية، شكّل بيت الزكاة فريق احتساب زكاة الأسهم للشركات المدرجة في البورصة للسنة المالية 2021 والذي يحتوي على كادر من العناصر الوطنية المدربة والمتخصصة في احتساب زكاة الأسهم، يضم مدير مكتب الشؤون الشرعية جابر الصويلح لإبداء التوجيهات الشرعية، وعرض المستجدات على الهيئة الشرعية في البيت برئاسة د.خالد العتيبي لبحثها وإصدار الفتاوى الخاصة فيها. وسيحرص الفريق عند احتساب زكاة الأسهم على رفعها لموقع بيت الزكاة الإلكتروني www.zakathouse.org.kw وكذلك تطبيقه الإلكتروني بناء على إدراج الشركات المساهمة مراكزها المالية في موقع البورصة، وعلى ذلك بيّن رئيس اللجنة نايف الجيماز أهمية متابعة أصحاب الأسهم لقنوات البيت الإعلامية أولا بأول للحصول على مقدار الزكاة الواحد، ونظرا لارتباط الشركات المساهمة بمواعيد محددة لنشر ميزانياتها المدققة أو تأخر إدراجها في موقع البورصة، فقد وجه مدير مكتب الشؤون الشرعية أصحاب الأسهم بانتظار الإعلان عن مقدار زكاة السهم لإخراج الزكاة أو العمل وفق نص الفتوى التي تنص على إخراج زكاة الأسهم بناء على آخر سنة متوافرة ويستكمل النقص إن وجد بعد الانتهاء من حساب زكاة أسهم الشركات للسنة الواجب إخراج زكاتها.